السكن وانتقالات المشاعر.. ننشر مواصفات البرامج الخدمية للحج السياحي 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة: إن ضوابط الحج عام 1445 هجرية، نصت على مواصفات البرامج الخدمية للحج، سواء فيما يتعلق بمستوي الحج السياحي الخمس نجوم، أو المستوي الاقتصادي أو البري.

وأضاف صادق، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة: إن مواصفات البرامج الخدمية للحج السياحي 1445 هجرية، جاء من ضمنها، السكن والمشاعر والانتقالات.

ويرصد "الخليج 365"، مواصفات البرامج الخدمية كالآتي:

حج 1445 هجرية – المستوي السياحي الخمس نجوم:

- السكن بمكة والمدينة، في فنادق خمس نجوم نصف إقامة (بوفيه مفتوح) بحد أقصي 4 أفراد بالغرفة.

- المشاعر (مني وعرفات): هناجر فاخرة، وإقامة كاملة، ووجبة جافة فطار، ووجبتين ساخنتين للغذاء والعشاء، وجيبسون بورد، وخيام ألماني.

- انتقالات المشاعر: أتوبيسات خاصة موديل حديث.

حج 1445 هجرية – المستوي «سياحي اقتصادي، وسياحي بري»:

- السكن بمكة المكرمة، على أن يكون الحد الأدني للتسكين، إيواء سياحي، أو عمائر فندقية مصرح لها بالتسكين ومفعلة على المسار الإلكتروني، والتسكين بالغرف رباعي أو خماسي أو (سدادسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساء)، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- السكن بالمدينة المنورة: فنادق إيواء سياحي أو ما يعادلها من العمائر، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، على أن يكون التسكين بالغرف بحد أقصي رباعي.

- السكن بمنطقة العزيزية وما يماثلها: الإقامة بفنادق أو عمائر مصرح لها بتسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكتروني وتقع بشوارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات، والتسكين رباعي بالغرف أو خماسي أو سدسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع وحمام خاص لكل (6) أشخاص كحد أقصي، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وبما لا يخالف الضوابط الاحترازية السعودية الخاصة بالتسكين.

- انتقالات المشاعر: أتوبيسات خاصة موديل حديث بالنسبة للمستوي السياحي الاقتصادي.

- المشاعر: وفقًا للاتفاق الموقع مع شركة الطوافة بجميع تفاصيله من حيث «الخيام والفرش والكهرباء والحمامات ودورات المياه والوجبات الغذائية والمشروبات، وغيرها».

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