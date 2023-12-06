"داليا" تطلب خلع زوجها: "بيهكر تليفونات البنات ويسرق صورهم الخاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قامت" داليا.م"، 30 سنة ، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، ضد زوجها، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "طلع بيهكر تليفونات البنات ويبتزهم بصورهم مقابل فلوس".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من " خالد.م"، 33 سنة، مهندس كمبيوتر، زواج نابع عن قصة حب، بعد التعارف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم الاتفاق والزفاف خلال 5 أشهر فقط ودام الزواج 3 شهور فقط.

تكمل الزوجة حديثها لمصراوي قائلة: "لاحظت بعد الزواج على زوجي أنه يدخل غرفة مكتبه ويجلس بالساعات، ولا أعلم عن طبيعة عمله غير إنه مهندس بشركة خاصة، حاولت مرارا التحدث معه عن الفترات الطويلة التي يقضيها أمام الكمبيوتر، لكنه لم ينتبه لكلماتي".

تشكو" داليا" زوجها لمنزل أهله قبل اتخاذ قرار الانفصال قائلة: "راقبت تصرفات زوجي وبعدها عثرت على هاتف محمول يقوم مُغلق داخل مكتبه، بعد فتح الهاتف صدمني ما عثرت عليه، وجدت بداخله مجموعة من الرسائل التي كشفت طبيعة عمل زوجي الحقيقي، فيعمل زوجي "هاكر" للهواتف المحمولة الخاصة بالفتيات وابتزازهم بصور خاصة لهم".

تختتم الزوجة حديثها: "بعد مواجهته أنكر ما رأيته وحاول اختطاف الهاتف المحمول من يدي، وعندما حضرت أسرتي لمواجهته فر هاربا خوفا من قيام هؤلاء الفتيات من مقاضاته لحصول عل حقوقهن، ومنذ تلك اللحظة اختفى زوجي ولم أجده ولم يحاول التصالح، فقررت الطلاق عن طريق محاكم الأسرة، حتى أحصل على حُريتي".

فلجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، لرفع دعوى خُلع وحملت رقم 7392 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.