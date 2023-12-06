4 مصابين باختناق وكسور في حريق مخزن مراتب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في حريق مخزن مراتب بمنطقة الهرم غرب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بطريق المريوطية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن مراتب بجوار مطعم كشري ما أسفر عن 3 حالات اختناق إحداهم تدعى مديحة فاخر ورابع يدعى ناصر عبد الحميد بكسور وكدمات.

نقل المصابون إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد.