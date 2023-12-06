لغز العثور على جثة أمام محطة قطار الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جثة عثر عليها بجوار مزلقان السكة الحديد بالجيزة.

مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أمام محطة القطار في ظروف غامضة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة نتيجة سقوط من علو بالعقار رقم 27 المتفرع من ميدان الجيزة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.