شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إيركايرو تتوسع فى شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني عن فتح خطوط جوية جديدة إلى مدينتى واغادوجو ببوركينا فاسو وداكار بالسنغال وذلك إعتبارًا من 23 ديسمبر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل من الوجهتين، بما يتماشي مع محاور الدولة المصرية وأولويات أجندتها التنموية الوطنية بالتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة مع دول القارة السمراء بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية الوافدة وتنمية حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وجميع دول العالم.

وأعلنت وزارة الطيران المدني في بيان لها أن ذلك يأتي في ضوء مواصلة الأهداف التنموية التي تتبناها الوزارة وشركاتها التابعة من أجل تدفق الحركة الجوية القادمة إلى المطارات المصرية؛ وزيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء ومنحهم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر والسياحة وتشجيع شركات الطيران على الهبوط بمطارات المقاصد السياحية المصرية.

وأضافت الوزارة أن التوسع في شبكة الخطوط داخل الأسواق الأفريقية يحقق عوائد اقتصادية إيجابية ويعظم الإستفادة من شبكة الخطوط الجديدة لتحقيق التواصل والتقارب المصري الأفريقي من خلال ربط شبكة السفر الدولي من مدن القارة السمراء مع عدد من المدن بقارة أوروبا وامريكا والشرق الاقصى؛ خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من مردود إيجابي فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر المستقبلية 2030.

وعلى صعيد الرحلات الداخلية من المقرر أن تسير شركة آيركايرو 6 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وسوهاج اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد ويأتي ذلك لتسهيل حركة السفر و تشجيع الاستثمارات فى مناطق صعيد مصر، هذا وقد أخذت الشركة في الاعتبار مراعاة مواعيد الرحلات بحيث تتناسب مع توقيتات جمهور المسافرين وبما يحقق التكامل والربط بين شبكتى شركتي مصرللطيران وآيركايرو من مطار القاهرة الدولي.