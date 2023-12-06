شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الكيماويات: الرئيس السيسى نجح خلال فترة وجيزة فى إحداث طفرة تنموية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط و المناجم و الكيماويات، المؤتمر العمالي بعنوان "مستقبل الأمة" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وبدأ المؤتمر الجماهيري العمالي الحاشد بالسلام الجمهوري، ثم فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في كافة المجالات ومناحي الحياة التي تعلن بداية الجمهورية الجديدة.

ألقى المهندس عماد حمدى رئيس نقابة الكيماويات، كلمة افتتاحية، أعرب فيها عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي يعكس حرص النقابة العامة للعاملين بالكيماويات على دعم الرئيس السيسي، والتأكيد على وحدة الصف الوطني، مؤكدا أن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التي تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي نجح خلال فترة وجيزة في إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس في شتي مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر.

وشدد حمدى، على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة المشاركة الإيجابية فيها، من أجل اختيار القائد الذي يقود البلاد إلى مستقبل أفضل، ودعا رئيس نقابة الكيماويات إلى ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، مطالبا بضرورة الحشد أمام مقرات ولجان الانتخابات، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة تقتضي بالوقوف خلف القيادة السياسية.

واكد المهندس ذكرى محى الدين، رئيس الشركه القابضة للصناعات الكيماوية، ان مصر نجحت تحت قيادة الرئيس في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.