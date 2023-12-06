"الطفولة والأمومة" يطلق مبادرة لتوجيه المساعدات الإنسانية إلى أطفال غزة

وقالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المبادرة سيتم تنفيذها إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها رسمياً في فاعلية "حلمنا حقنا .. صوت الطفل" وهي الفاعلية التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أطلقها الأطفال أنفسهم بدافع أحساسهم بالمسئولية تجاه ما يحدث لأطفال غزة وأن الأطفال عمموها لتشمل كل طفل داخل أو خارج البلاد يحتاج إلى دعم ومساندة.

وأضافت "عثمان" أنه من خلال هذه المبادرة سيقوم الأطفال باقتطاع جزء من مصروفهم اليومي للتبرع به من أجل الاغاثات والأعمال الخيرية، لافته الى ان الأطفال المصريون يشعرون ويعرفون ما يحدث فى المنطقة ويدعمون الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف شديدة القسوة تمنعهم من التمتع بطفولتهم وحياتهم، مشيرة إلى أن الأطفال من خلال هذه المبادرة سيقومون بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لأطفال فلسطين.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها وفخرها بتواجدها اليوم بالمدرسة العريقة الراهبات الفرنسيسكان قائلة" لي الفخر بأن أتممت هنا الشهادة الابتدائية، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على إدارة المدرسة لاتاحة هذه الفرصة لدعم هذه المبادرة.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم وثائقي قصير يوضح حجم المأساة التى عاشها الأطفال في قطاع غزة، وأمنيات الأطفال في العودة إلى بيوتهم، وأثّر هذا الفيلم فى الأطفال المصريين الذين يتابعون ما يحدث فى فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء رحب الأطفال بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية معربين عن سعادتهم بمساعدة كل طفل معرض للخطر أو بحاجة إلى مساندة.