شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية بالجيزة لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تجهيز 457 مركز انتخابي على مستوى المحافظة، يخص مديرية التعليم منها 409 لجان، بواقع 754 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن من سكان المحافظة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة، وإشراف منى أحمد حسن مدير إدارة الاتصال السياسى.

وأشارت المديرية إلى تواجد لجان للمغتربين للإدلاء بصوتهم خلال الفترة من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توجيه وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية بتواجد مديري المدارس التي بها لجان مع توفير عدد من موظفي الخدمات المعاونة للتواجد بالمدرسة لإزالة أية معوقات.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لحل أي معوقات والعمل على حلها فورًا، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي من أجل الاستعدادات اللازمة.