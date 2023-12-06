شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: نعول على السيدات فى الانتخابات الرئاسية لقيادة حركة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتنمية والتدريب بالمجلس القومى للمرأة، إن المرة المصرية أثبتت أنها فوق التوقعات ، وأنها قادرة على تحقيق النجاحات في كل المجالات.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتنمية والتدريب بالمجلس القومى للمرأة، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن المرأة لديها إمكانيات تفوق كل ما توقعناه.

وتابعت إيزيس محمود، أنه خلال الاستحقاق الانتخابى المقبل نعول عليها تعويلا كبيرا كما عولنا عليها في كافة الانتخابات السابقة حيث تقود حركة المجتمع تجاه لجان التصويت، والمجاس القومى للمرأة دشن عدد من الفعاليات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات.