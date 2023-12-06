شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: ما يحدث من عنف شديد يضيع كل معنى للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه على أرض مصر بنيت كنائس من القرن الخامس والسادس والسابع قبل أن يكتشفوا بلاد، فمصر تملك من الأصالة والحضارة والامتداد العظيم للكنائس عبر التاريخ، مهنئا الأقباط بقدوم شهر كيهك الذى يشهد طقوس خاصة وصلوات وتسبحة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وطالب قداسة البابا تواضروس الثانى خلال عظته الأسبوعية بكنيسة أبى سيفين بمصر القديمة الأباء الكهنة بتخصيص شهر كيهك للصلوات من أجل وقف الحروب والصراعات ومن أجل أن يعطى الله النعمة والحكمة والتدبير الحسن لأولى الأمر على مستوى العالم، موضحا أنه حينما يتابع الأخبار يسأل أين ذهبت الإنسانية؟ فما يحدث من عنف شديد يضيع كل معنى للإنسانية، قائلا: "العنف يولد عنف وما نراه من ضحايا ومصابين"، مضيفا، أنه رأى فيديو عن غزة قبل الحرب وكان يوضح أن بها مناطق وشواطئ جميلة، واليوم أصبحت مناطق مؤلمة إلى أقصى درجة، ولذلك طالب أن يكون شهر كيهك شهر تسبيح وصلوات من أجل أن يوقظ الله الإنسانية فى المسئولين بكل دول العالم لأن الله لم يخلق الإنسان للعنف، والخطية هي التى أوجدت العنف منذ قصة قابيل وهابيل.

وذكر البابا تواضروس الثانى، أن العنف الموجود حاليا غير مبرر بالمرة وهناك ضحايا من مدنيين وعسكريين ودائما الحرب يكون تأثيرها لمدة 50 عاما فى المستقبل.