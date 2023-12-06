المجلس القومى للمرأة يطلق حملة إعلامية للتعريف بمكتب الشكاوى

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، أطلق المجلس القومى للمرأة حملة اعلامية اذاعية للتوعية برقم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115.

وخلال الحملة يتم الإعلان عن الخط المختصر 15115 فى نهاية الموجز الإخبارى الذى يذاع فى رأس الساعة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولا للمستمعين.

وتهدف الحملة إلى التعريف بالخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة الذى يقدم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للسيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، حيث يمكن للسيدات والفتيات التواصل على خط مكتب شكاوى المرأة للاستفسار والشكوى، ويقوم باستقبال الاتصالات محامين متخصصين تابعين لمكتب شكاوى المرأة والذين يقومون بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى التى ترد إلى الخط المختصر ومساعدة الشاكيات فى الحصول على الخدمات التى يقدمها المكتب.