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الحبس سنة لمنتج شهير في قضية شيك بدون رصيد لصالح الفنان أحمد عزمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بتأييد حبس منتج شهير، سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان أحمد عزمي بالقضية المقيدة برقم 977 سنة 2023.

وقال شعبان سعيد المحامي، ودفاع الفنان أحمد عزمي، أن المدعى عليه رد هيئة المحكمة خلال نظر الدعوى؛ إلا أن طلب الرد قوبل بالرفض، وأن موكله حريص على الحصول على حقه عن طريق القانون، بعد فشل الطُرق الودية.

كانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بالحبس سنة في القضية رقم 977، التي اتهم فيها الفنان أحمد عزمي المنتج بتحرير شيك بدون رصيد لصالحه بمبلغ 105 آلاف جنيه، مقابل التعاقد معه على أداء دور في مسلسل من إنتاج المدعي عليه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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