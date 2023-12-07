الحبس سنة لمنتج شهير في قضية شيك بدون رصيد لصالح الفنان أحمد عزمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بتأييد حبس منتج شهير، سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، في اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان أحمد عزمي بالقضية المقيدة برقم 977 سنة 2023.

وقال شعبان سعيد المحامي، ودفاع الفنان أحمد عزمي، أن المدعى عليه رد هيئة المحكمة خلال نظر الدعوى؛ إلا أن طلب الرد قوبل بالرفض، وأن موكله حريص على الحصول على حقه عن طريق القانون، بعد فشل الطُرق الودية.

كانت المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بالحبس سنة في القضية رقم 977، التي اتهم فيها الفنان أحمد عزمي المنتج بتحرير شيك بدون رصيد لصالحه بمبلغ 105 آلاف جنيه، مقابل التعاقد معه على أداء دور في مسلسل من إنتاج المدعي عليه.