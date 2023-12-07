بحضور مفتي الجمهورية.. رئيس قضايا الدولة يفتتح فرعين للهيئة بالبحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

افتتح المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، فرعي قضايا الدولة بدمنهور أول وثان، بمحافظة البحيرة.

حضر الافتتاح فضلية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بحضور نائبي رئيس الهيئة عضوا المجلس الأعلى للهيئة: المستشار عبد الرازق شعيب، والمستشار سامي المحمدي.

كما حضر الافتتاح المستشار محمد حسن الأمين العام، ونواب رئيس الهيئة الأمناء العامين المساعدين: المستشار دكتور فوزي أحمد شادي، والمستشار إيهاب سعيد، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

كما حضر الافتتاح كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع غرب الدلتا أول، والمستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع غرب الدلتا ثان، والمستشار السيد عبد الحليم رئيس فرع دمنهور أول، والمستشار نجيب غراب رئيس فرع دمنهور ثان، والمستشار أحمد عبد الغني رئيس فرع الإسكندرية أول، والمستشارة مني فريد رئيس فرع الإسكندرية ثان، والمستشار السيد إبراهيم رئيس فرع الإسكندرية ثالث، والمستشار يحي الحوفي رئيس فرع مطروح.

كما حضر المستشارون رؤساء المحاكم، والمحامون العموم، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس الدولة بالبحيرة، والمستشار رئيس نادي قضايا الدوله بالبحيرة،

وسلَّم المستشار رئيس الهيئة فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية درع الهيئة تقديراً واعتزازا، كما تم تكريم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة منالمستشارين رؤساء الفروع والنادي بالبحيره وتسليم معاليه الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.