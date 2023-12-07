شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7/12/2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع، أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع اليوم أمطار خفيفة شمالا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 1514والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 23

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27