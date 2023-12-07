شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 7/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 37: 2 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
وقت صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 40: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م
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