شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أنفقنا 400 مليون جنيه فى خدمة وتعليم القرآن الكريم فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أنفقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد حوالى 400 مليون جنيه على خدمة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه تم أنفاق 67 جنيها فى 2023.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من الانشطة الكثيرة خاصة بالقران الكريم، منها 5 آلاف مقرأة للجمهور فى العديد من المساجد، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الأئمة والواعظات، والتحفيظ عن بعد فى عدد كبير من دول العالم".

وأوضح: "آخر الأنشطة التى لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو (صحح قرأتك)، والتى بدات فى 33 مسجدا، وتوسعت إلى 133 مسجدا، وهذا الرقم قابل للزيادة فى العديد من المساجد بمحافظات الجمهورية".

ولفت إلى أن هناك دول كثيرة تطلب تدريب الأئمة لديها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لما لها من تميز فى التدريب ونشر الإسلام الوسطي الحنيف.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.