شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أنفقنا 400 مليون جنيه فى خدمة وتعليم القرآن الكريم فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من الانشطة الكثيرة خاصة بالقران الكريم، منها 5 آلاف مقرأة للجمهور فى العديد من المساجد، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الأئمة والواعظات، والتحفيظ عن بعد فى عدد كبير من دول العالم".
وأوضح: "آخر الأنشطة التى لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو (صحح قرأتك)، والتى بدات فى 33 مسجدا، وتوسعت إلى 133 مسجدا، وهذا الرقم قابل للزيادة فى العديد من المساجد بمحافظات الجمهورية".
ولفت إلى أن هناك دول كثيرة تطلب تدريب الأئمة لديها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لما لها من تميز فى التدريب ونشر الإسلام الوسطي الحنيف.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
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