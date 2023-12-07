طائرات وأسلحة.. "الخليج 365"، في جولة بالجناح الصيني بـ"إيديكس 2023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى موقع "الخليج 365" جولة داخل جناح الجناح الصيني، بمعرض إيديكس للصناعات العسكرية 2023، خلال اليوم الثالث من المعرض الدولي "إيديكس 2023"، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وشاركت الصين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، وحرصت كبرى الشركات العسكرية الصينية على استعراض منتجاتها، مثل شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، وشركة China North Industries Group Corporation Limited) NORINCO Group)، بالإضافة إلى مشاركة شركة "Poly Defence".

ورصد "الخليج 365"، عرض الجناح الصيني، عدد من الطائرات والآليات العسكرية الحديثة.