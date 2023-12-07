شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ديسمبر آخر موعد للتقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى" بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها "مشروعي بدايتي"، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013.

ومن خلال البرنامج، تقدم الأكاديمية الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، ويكون غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

ويتاح التقدم من خلال موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر2023.

ويتاح التقدم فى المشروعات هذا العام التى تركز على دعم المشروعات الفردية للطلاب، والمشروعات المجمعة clusters، والخاصة فقط بالهيئات والجامعات في عدة مجالات وهي الأمن السيبرانى، والأفلام الوثائقية القصيرة، والروبوتات، والرسوم المتحركة، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات تخرج مبادرة حياة كريمة، والتكنولوجيا الحيوية.