شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تفوز بالمركز الأول والشرقية الثانى بالمسابقة القرآنية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف ان التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م،أسفرت على المراكز الأولى عن الآتي:

• فاز بالمركز الأول: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، وجائزته ( خمسون ألف جنيه) ، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفاز بالمركز الثاني: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، وجائزته ( ثلاثون ألف جنيه ) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفازت بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الطالبة / أميرة أحمد رجب عبد الدايم من مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بالفيوم بجائزة قدرها 2000 جنيه.

• هذا وقد وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمحافظة المنيا قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق .