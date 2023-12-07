الانتخابات الرئاسية 2024.. بدء فترة "الصمت الانتخابي" الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تبدأ غدًا الجمعة فترة الصمت الدعائي تمهيدًا لانعقاد الانتخابات الرئاسية في الداخل.

من الساعة الـ12 صباحًا، تتوقف الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة عن الدعاية عبر اللقاءات التلفزيونية أو المؤتمرات الجماهيرية وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وتقام الانتخابات بالداخل في 9376 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية بـ 11631 لجنة فرعية، مع مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.

يتنافس في السباق الانتخابي: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية أقيمت بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، على أن تقام بالداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وتعلن النتيجة النهائية بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز يوم 18 ديسمبر الجاري.

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