توصيلة الموت.. جزار استدرج سائق وذبحه للاستيلاء على "توكتوك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توكتوك" بالغربية وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توكتوك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته (مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه باستدراج المجني عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة، وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وتخلص من جثة المجني عليه والأداة المستخدمة بالقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور واستولى على المركبة، وأضاف أنه استعان بـ(سائق مركبة "توكتوك"، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط في بيع المركبة لعميل "سىء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهة المتهمان سالفي الذكر أيدا ماسبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.