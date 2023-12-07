مباحث الهرم تضبط تاجري حشيش بـ 1600 كيلو

أمام العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم أقر المتهمان بحيازة الحشيش للتجار والطبنجة للدفاع عن نشاطهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد كريم عليان معاون أول قسم الهرم من ضبطهما بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام وطبنجة مُبلغ بسرقتها و5 طلقات من ات العيار.

جهود البحث والتحري كشفت نشاط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة تحديدا الحشيش متخذين دائرة قسم شرطة الهرم مسرحًا لنشاطهما الإجرامي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية