"كنت لسه هسلم البضاعة".. مأمورية توقع تاجر برشام في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كمين محكم تركز على عنصر المفاجأة أوقع عاطلا يتاجر في المخدرات بقبضة مباحث أوسيم.

معلومات وردت أكدتها تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم باتجار عاطل في الأقراص المخدرة متخذًا دائرة القسم مسرحا لنشاطه.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبطه متلبسًا بحيازته 550 قرصًا من عقار الأبتريل و330 قرصًا من عقار الأموتيرل المخدرين، أقر بحيازته لها بقصد الاتجار "كنت لسه هسلم البضاعة".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.