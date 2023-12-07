مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. هل تؤثر الأمطار على اللقاء غدا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم الخميس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على الجنوب، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن محافظة الاسكندرية والتي تشهد غدًا مباراة الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري على ستاد برج العرب تشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية تبدأ مع فترات المساء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: كميات الأمطار ليست قليلة لكن مقارنة بما تشهده الإسكندرية تعتبر عادية، متوقعة أنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من المحافظات، وتكون شبورة مائية من متوسطة إلى كثيفة نسبيًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بتشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه، وخفض السرعة والالتزام بقواعد المرور.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 22 درجة نهارًا، وتصل إلى 27 درجة مئوية على جنوب البلاد، وتسجل 22 درجة على المحافظات الساحلية.

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