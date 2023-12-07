شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الوقاية من مرض شلل الأطفال تتم بالتطعيم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضافت هيئة الدواء المصرية: "تطعيم شلل الأطفال يكون إما عن طريق الحقن أو النقط وبيتقسم لجرعات أساسية وجرعات داعمة".

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة تلقي تطعيم شلل الأطفال في مواعيده المحددة والمتابعة مع طبيب مختص في حالة عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد.

تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة الصحة القضاء على الأمراض المعدية، حيث أعلنت الوزارة خلو مصر من مرض شلل الأطفال، وتم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006 وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.