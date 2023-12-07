شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة بمحيط اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
وتفقد نائب محافظ الجيزة، اللجان بمدرسة أوسيم الإعدادية ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي ومدرسة القاهرة تعليم أساسي بمدينة أوسيم ومدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة ومدرسة الشهيد مصطفي عبيدو الثانوية بقرية وردان ومدرسة وردان الإعدادية الحديثة بمركز منشأة القناطر.
وشدد نائب المحافظ على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى لجان الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.
رافق نائب المحافظ الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومحمد يحي الحبشي مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم ومروان غراب مدير عام الإدارة التعليمية بمنشأة القناطر ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
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