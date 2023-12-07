شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة بمحيط اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجارى، حيث تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تجهيزات المقرات الانتخابية بمركزى أوسيم ومنشأة القناطر للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، اللجان بمدرسة أوسيم الإعدادية ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي ومدرسة القاهرة تعليم أساسي بمدينة أوسيم ومدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة ومدرسة الشهيد مصطفي عبيدو الثانوية بقرية وردان ومدرسة وردان الإعدادية الحديثة بمركز منشأة القناطر.

وشدد نائب المحافظ على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى لجان الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

رافق نائب المحافظ الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومحمد يحي الحبشي مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم ومروان غراب مدير عام الإدارة التعليمية بمنشأة القناطر ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.