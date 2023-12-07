شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى أسفل كوبرى 8 بطريق الواحات.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

وتستلزم هذه الأعمال غلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بدءً من يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية، حيث تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى" لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.