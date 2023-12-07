شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.



الأسوشيتد برس

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء متطرفون بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.