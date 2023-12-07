شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: دمرنا 79 آلية عسكرية للاحتلال بمدينة غزة خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية قبل قليل، أنها دمرت 79 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي فى عدد من محاور مدينة غزة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وعلى صعيد آخر قالت حاجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مأساوى، مؤكدة على أنها تعمل على حشد الجهود لتقديم المساعدات لقطاع غزة.