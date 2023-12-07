غلق كلى بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه طريق الفيوم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحى بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق اكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (1) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر.

تتوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 2023/12/8 وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.