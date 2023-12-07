مسؤولية كبيرة وشرف عظيم.. ماذا قال الرئيس السيسي عن رئاسة مصر؟ فيديو

القاهرة - سامية سيد - منذ توليه المسؤولية يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن رئاسة مصر شرف عظيم ومسؤولية كبيرة، مصر التاريخ والحضارة العظيمة مهد الأديان منبع الفنون والآداب والعلوم.

وفى سياق متصل، أنشد الفنان حسين الجسمى أغنيته الشهيرة "تسلم إيدك" حبا وعرفانا بما قدمه ويقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر وشعبها، والتى تأتى كلماتها:

"تسلم ايدينك ياللى فى حب مصر بتضحى بسنينك ياللى انت وفيت وعد كان بينها وبينك ياللى انت كنت شايلها دايما جوة عينك تسلم ايدينك.. ياللى انتا شايل هم بلدك فوق كتافك.. كل اللى عرفك واللى قابلك واللى شافك بيدعى باسم مصر ليك الله يعينك وقت اما تزعل مصر بتطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها ياللى مشيت وياها فى السكة لأخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبيرها".

فيما أطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيُدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التى تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذى سيدلى فيه كل مواطن بصوته.