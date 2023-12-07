شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعرى الأسرى الفلسطينيين شمال غزة لإجبارهم على النزوح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لعدد من المدنيين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم شمال قطاع غزة، وذلك لرفضهم النزوح إلى جنوب القطاع وتمسكهم بأرضهم خلال الأسابيع الماضية، وزعم جيش الاحتلال تم للفلسطينيين للتأكد من هويتهم.

ونشر أحد الجنود الإسرائيليين مقطع فيديو يوثق تعرية السكان المدنيين شمال قطاع غزة بذريعة انتماء بعضهم للفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة.

فيما، أكد أحد الصحفيين الفلسطينيين أن أكثر من 7 آلاف شخص محاصرون في المدرسة، مشيرا إلى نشر قناصة إسرائيليين يعتلون عدة بنايات قبالة المدرسة مع حصار آلاف المحاصرين في المدرسة يواجهون ظروفا إنسانية غير معقولة.

ولفت إلى أن أكثر من شهيد فلسطيني سقط بين آلاف المحاصرين في المدرسة، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المدرسة من كل النواحي.

في جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمه المروعة بحق أهالي قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مدرسة "حلب" التي تؤوي نازحين شمال القطاع، أسفرت عن استشهاد العديد من الأشخاص أغلبهم نساء وأطفال.

فى غضون ذلك، قالت 27 وكالة إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها في بيان مشترك إن الوضع في غزة كارثي ومن أسوأ ما شهدته على الإطلاق، محذرة من تدهوره إذا استمرت الأعمال العدائية ودعت المنظمات الإنسانية إلى الوقف الفوري للقتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه من ضمن هذه الوكالات اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من جمعيات الهلال الأحمر، حيث التقى ممثلى هذه الوكالات في العاصمة الأردنية عمّان أثناء الاجتماع غير الرسمي لعملية العقبة حول تنسيق الإغاثة الطارئة لغزة.