شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزارة التموين إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

غلق كلى بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه طريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحى بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق اكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (1) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر.





البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريفأقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.





غلق كلى أسفل كوبرى 8 بطريق الواحات.. اعرف التحويلات المروريةعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

الرئيس السيسي يشهد اختبارات الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.. إنفو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العلمية، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.



التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية. سفير فلسطين بالقاهرة للفلسطينيين: لستم وحدكم هناك 105 ملايين مصرى معكم سفير فلسطين بالقاهرة للفلسطينيين: لستم وحدكم هناك 105 ملايين مصرى معكم قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن أكثر من نصف الحكومة الفلسطينية هم خريجى الجامعات المصرية، وهناك أكثر من 13 ألف طالب يتلقون تعليمهم فى الجامعات المصرية، مقدما الشكر للشعب المصرى بجميع فئاته وشرائحة، ومؤكدا أن الإعلاميين حملة رسائل الحق وهم يخوضون المعركة بجانب الشعب الفلسطينى. محافظة الجيزة تعلن غلق كلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات لمدة يومين محافظة الجيزة تعلن غلق كلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات لمدة يومين أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء . الحكومة تصدر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةنشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. الحكومة تصدر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةنشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.





ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: مرشحنا أعاد لمصر مكانتهاقال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن برنامج الرئيس السيسى قائم على رؤية شاملة للرئيس بدأناها بالفعل منذ عام 2014، رؤية ترتكز على محددات الأمن القومى المصرى وإعادة بناء الدولة المصرية ومؤسساتها.

رئيس الوزراء يتفقدُ المتحف المصرى الكبير لمتابعة تطورات الأعمال ويلتقى عددا من السائحين

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من أقسامه، حيث رافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة، لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الدولة تعتبره صرحاً ثقافياً مهماً، سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم إلى العالم بصورة عصرية وجذابة.





وزيرة التضامن: بطاقات انتخابية بلغة "برايل"لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصريةأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.





البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبرقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.





انتخابات الرئاسة 2024.. الصمت الانتخابى يبدأ بعد 12 منتصف الليلبحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.





التعليم العالى تعلن قائمة سوداء للكيانات الوهمية على موقع الوزارة الرسميفي إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، تم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.





وزارة التعليم توجه بمراعاة المستويات المعرفية للطلاب بامتحانات الترم الأولوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تراعى أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف لنقل والشهادة الإعدادية المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية إضافة إلى تدرج أسئلة الامتحان من السهل إلى الأصعب وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية.



مجلس الشيوخ الروسى: إجراء الانتخابات الرئاسية 17 مارس 2024 مجلس الشيوخ الروسى: إجراء الانتخابات الرئاسية 17 مارس 2024 أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس 2024، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل. الرئيس السيسى يصل الكلية الحربية لمشاهدة اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكريةوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية. الرئيس السيسى يصل الكلية الحربية لمشاهدة اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكريةوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.





أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها للجرامتشهد أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، استقرارا ملحوظا عند 2780 جنيها للجرام، عقب تراجعات ملحوظة فى الأيام الثلاثة الماضية دون 2800 جنيها للجرام من العيار الرئيسى 21، فى المقابل سجل السعر العالمى للذهب تراجع من أعلى قمة تاريخيه له مطلع هذا الأسبوع.





قسم التعبئة فى الجيش الإسرائيلى يرفع حظر السفر للخارج عن الجنودرفع قسم التعبئة في الجيش الإسرائيلى، الأربعاء، حظر السفر على الجنود، حيث سمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد.

وذكرت وسائل إعلامية أن "قسم التعبئة في الجيش الاسرائيلي يرفع حظر السفر على الجنود ويسمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد ما عدا البلدان التي اعتبرها مجلس الأمن القومي خطيرة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجيش الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.



موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام بدلاً من الأحد. وزارة التعليم: المسابقة الثالثة من تعيين 150 ألف معلم ستكون فى 2025قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المسابقة الثالثة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات ستكون في عام 2025، موضحة أن المسابقة سوف تستهدف 30 ألف معلم، ومن ثم سيكون العدد وصل إلى 90 ألف معلم عام 2025، مضيفة أنه خلال 2024 سيكون تم الانتهاء من التعاقد مع 60 ألف مدرس لسد العجز في التخصصات المطلوبة. وزارة التعليم: المسابقة الثالثة من تعيين 150 ألف معلم ستكون فى 2025قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المسابقة الثالثة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات ستكون في عام 2025، موضحة أن المسابقة سوف تستهدف 30 ألف معلم، ومن ثم سيكون العدد وصل إلى 90 ألف معلم عام 2025، مضيفة أنه خلال 2024 سيكون تم الانتهاء من التعاقد مع 60 ألف مدرس لسد العجز في التخصصات المطلوبة.





غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا الخميس 14 ديسمبركشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.

ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).





المرور: طوارئ داخل غرف العمليات بسبب الشبورة المتوقعة على الطرقأعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، ويتم غلق المحاور منعا للحوادث وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع لتقليل حلقات البيع والحد من ارتفاع الأسعار.. "النيل للمجمعات" تطرح أكثر من 400 طن يوميًا بالقاهرة

استمرارا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.

وجاء تأسيس البورصة المصرية للسلع بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من احتكار السلع بالأسواق وأيضا عدم كثرة تداول المنتجات، كما كان يحدث في الماضي الأمر الذي يساهم في توفير السلع بأسعار عادلة، ويستطيع المصنع أو البائع أو تاجر من خلال البورصة المصرية للسلع إيداع المنتجات الحاضرة "منتج نهائى" داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة بالجودة، ثم بعد ذلك التداول من على المنصة الإلكترونية للبورصة.





فاضل 94 يوما.. تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان 2024 فلكياكشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 94 يوما على أول أيامه.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.