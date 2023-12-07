إيديكس 2023.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، العميد الركن أحمد عيسى الجنيد، مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين، والوفد المرافق.

جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورحب وزير الإنتاج الحربي، بالوفد البحريني، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير محمد صلاح، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية للشركات إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشددًا على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية لتحقيق أهداف تصنيعية مشتركة.

من جانبه، أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد، مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين، بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معربًا عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي.

وأشاد "الجنبيد" بما اطلع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيديكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة، وأيضًا الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيديكس 2023، مؤكدًا أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافيًا بشكل كبير.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح، وجه الدعوة للجانب البحريني لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

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