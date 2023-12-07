الإعلامية نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم عن شفائها وتعافيها من مرض السرطان، وذلك بعد فترة مرض 5 أشهر، معربة عن سعادتها لبدء حياة جديدة وسط جمهورها.

وأوضحت "إبراهيم"، خلال برنامجها "بيت العز" عبر راديو "نجوم إف إم" قائلا :"فرحانة جدا ومبسوطة جدًا ومحدش يقول دي طلعت قولتي من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع أنا مريضة من 4 أشهر بس مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب كم الدعوات اللى بتجيلى من الناس".

وتابعت: "أحب افرحكم وأشكركم، وهبدأ النهاردة من جديد حياتي معاكم من نجوى إبراهيم ماما نجوى".