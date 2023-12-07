بالفيديو.. تفاصيل 4 حروب شنتها إسرائيل على غزة خلال 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

مرَّ أكثر من 60 يومًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وغيرها من المناطق، حيث راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المنشآت، في ظل صمت دولي بلا حدود.

واعتداءات إسرائيل على قطاع غزة وقصفها المستمر والمتكرر للمدنيين أصبح يشكل تاريخًا كارثيًّا وكأنه فيلم يعاد كل فترة من الزمن، فعلى مدار 15 عامًا منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام ٢٠٠٥، شنت إسرائيل أربعة حروب على القطاع تحت مسمى الحرب ضد الفصائل الفلسطينية.

الحروب تمثلت في: ٢٠١٢ نفذت عملية عامود السحاب وفي ٢٠١٤ عملية الجرف الصامت وفي ٢٠٢١ حرب الاحد عشر يوما وفي 2023 تواصل حرب الإبادة بصورة أكثر دموية ووحشية.

العدوان الإسرائيلي أدى إلى وجود شوارع مدمرة ومبان مهدمة وخراب في كل مكان، فـ60% من غزة تنعدم فيها الحياة بشكل كامل بعد ستين يوما تحت نيران العدوان المستمر وسياسة الأرض المحروقة التى تستخدمها إسرائيل.

وأدى ذلك إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأربعين ألف جريح وما يقرب من مليوني نازح ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئى وخمسة وأربعون ألف وحدة سكنية هدمت ولم تعد صالحة للسكن.