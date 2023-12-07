مرور الجيزة: غلق حارة البطئ بطريق الواحات لمدة يوم

الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع