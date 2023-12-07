مرور الجيزة: غلق حارة البطئ بطريق الواحات لمدة يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تنفذ الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا بحارة البطئ بطريق الواحات لمدة يوم.
إدارة التخطيط أوضحت أن الغلق يأتي تزامنا مع تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أعمال شبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق اكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكوبرى مول مصر (۱).
الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم
الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.