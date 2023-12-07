شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستعرض إنجازات الجامعة فى ظل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان في رعاية مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة.. جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"، الذي يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إصدار جريدة الجمهورية في السابع من ديسمبر عام 1953.

وقدم المؤتمر عرضًا شاملًا للتجربة المصرية في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، كما تناول 3 محاور رئيسية تبرز إنجازات الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الماضية.

وقد عُقدت فعاليات المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وقيادات دار التحرير للطبع والنشر

وقد ألقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلمة شكر فيها الرئيس على اهتمامه بنهضة التعليم العالي والجامعات، كما استعرض أهم إنجازات الجامعة خلال عام 2023، والتي شهدت طفرة كبيرة في ظل الرؤية التطويرية للجامعة.

حيث استطاعت جامعة حلوان أن تحقق العديد من الانجازات أدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وصرح الدكتور السيد قنديل أن القطاع الصحى شهد طفرة بجامعة حلوان، حيث تم افتتاح مستشفي بدر الجامعي حيث تخدم المستشفى حاليًا نحو نصف مليون مواطن بمدينة بدر والمناطق المُحيطة.

وتم استلام المستشفى فى سبتمبر 2022 وليس بها سوى 16 عيادة داخلية، وبلغت تكلفة الإنفاق على المباني حوالى 83 مليون جنيه باجمالى صرف 410 مليون جنية فقط للمبانى، بلغت اجمالى الانفاق على التجهيزات حوالى 20 مليون جنية باجمالى مايزيد عن 150 مليون جنيه

وأصبحت سعة المستشفى 230 سريرًا بدل من 65 سريرًا، وتم زيادة غرف الرعاية إلى 29 سريرًا بدلا من 6 أسرة، زيادة الحضانات بوحدة حضانات الأطفال إلى 18 بدلاً من 10، وزيادة القدرة الاستيعابية للطوارئ إلى 18 سرير "ترياج، ملاحظة رجال، ملاحظة سيدات، الإنعاش، 5 عيادات، معمل"، زيادة غرف العمليات إلى 7 بدلًا من غرفتين، لتحتوي على ثلاث غرف عمليات كبيرة للتخصصات المطلوبة مثل زراعة الأعضاء والقلب المفتوح والعظام وتم استخدام نظام الكبسولات لضمان التعقيم الجيد وعدم التلوث، واستحداث وحدة قسطرة وما يتبعها من خدمات خاصة بها، واستحداث غرفتين المناظير، زيادة العيادات إلى 18 عيادة بدلا من 9،

وتطوير وحدة غسيل الكلي لتصبح 18 سريرًا بدلاً من 10 أسرة، وتستقبل أكثر من 13 ألف مريض بالعيادات الخارجية شهريًا، و110 ألف مريض بالطوارئ سنويًا، ويتم إجراء 250 عملية شهريًا، وحوالي 80 عملية قسطرة ومختلف العمليات المُعقدة وعمليات والقلب والأورام وتغيير المفاصل.

وفى إطار سعى جامعة حلوان لإنشاء المجمع الطبي الذي سيخدم سكان المنطقة تم تخصيص أرض 112000م2 للمجمع الطبي داخل الحرم الجامعي، وتم وضع حجر الأساس فى أبريل 2017

تم البدء في حفر قواعد الأساس للمجمع الطبي أبريل 2023 بسعة 1600 سرير

ويتم التشغيل علي أربع مراحل، ومن المقرر أن يكون بداية الافتتاح خلال عام 2025، سيخدم هذا المجمع أكثر من ثمانية مليون نسمة بجنوب القاهرة وشمال بني سويف والجنوب الغربي للجيزة " الصف وأطفيح وغيرها، و تقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات وبمستوى لائق وبالأخص للمناطق المجاورة السكنية والصناعية، ويهدف ايضا الى توفير المجال التعليمي والتدريب المتكامل لطلاب كلية الطب وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية العلوم، وأطباء الامتياز، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب التخصصات الطبية المساعدة بكلية الطب والعلوم الطبية.

وفي إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية ، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم حيث وفرت الجامعة فرص التدريب لطلاب القطاع الطبي كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض من خلال الانتهاء من افتتاح مستشفي بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبى، وتوفير فرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الانتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على موافقة وزارة الشباب والرياضة على إشهار نادي جديد تحت مسمى "نادي جامعة حلوان الرياضي والاجتماعي، وجاء ذلك بعد استيفاء المستندات المقدمة لشروط الإشهار المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 671 لسنة 2017 والقانون رقم 71 لسنة 2017، و أن مخطط إنشاء النادي الرياضي بجامعة حلوان وفروعه لتدريب الطلاب، جاء بعد موافقة الجهات المختصة بوزارتى التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النادي سيكون له عدة مقرات بكليات علوم الرياضة وكلية الهندسة بالجامعة، وفى جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

كما يهدف النادي الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات دولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

حيث تتميز جامعة حلوان بوجود منشآت رياضية عالية المستوى حيث استضافت الجامعة اسبوع شباب الجامعات خلال شهر سبتمبر الماضي وتشمل صالة مغطاة مجهزة علي اعلي مستوي وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحه لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى .

هذا وتخطط الجامعة لفروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير اوقات التشغيل الاكاديمي ، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية .

وتأكيداً على فلسفة جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية تم وضع رؤية لتطوير كلية التكنولوجيا والتعليم لتصبح جامعة تكنولوجية، حيث تم إعداد تصميم منشآت جامعة حلوان التكنولوجية، ،ويتم الان العمل على الانتهاء من إجراءات الموافقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون مقر جامعة حلوان التقنية في مجمع الأميرية التابع لجامعة حلوان وجاري تطوير البرامج الجديدة لجامعة حلوان التكنولوجية، حيث يتم إنشاء ١٥ برنامج تكنولوجي غير نمطى وهذا يؤكد على هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية

كما تقدم جامعة حلوان كافة الدعم لتوفير بيئة تعليمية تواكب تطورات العصر، بما يسهم فى جذب الطلاب الوافدين، حيث تحرص قيادات الجامعة دائما لعمل اللقاءات مع الطلاب الوافدين مما ترتب عليه دعم الطلاب وتم إطلاق الفعاليات المتعلقة بالرحلات العلمية والترفيهية، تحت شعار ادرس فى مصر وتعرف على معالم مصر، وتهدف الجامعة إلى زيادة أعداد الوافدين لتصل الى نسبة 10% من إجمالي عدد طلاب الجامعة وتطمح الجامعة ليصل عدد الوافدين إلى 20 ألف وافد، فكان عدد الوافدين خلال العام الماضى 2525 طالب وافد، ومن خلال خطة الجامعة لجذب الوافدين وتوفير سبل الدعم والراحة للطلاب الوافدين، وكذلك توافر برامج مميزة وفريدة بحامعة حلوان هذا أدى الى زيادة عدد الوافدين هذا العام الى 6000 طالب وافد، وحرصت الجامعة على توافر أنشطة لرعاية الطلاب الوافدين، بجانب خدمات إلكترونية للطلاب الوافدين ، حيث تم إنشاء موقع اليكتروني خاص بالطلاب الوافدين وتضمن إنشاء قاعدة بيانات أساسية ودراسية للطلاب الوافدين على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

كما إن جامعة حلوان الأهلية استقبلت 4300 طالب منذ بداية العام الدراسى 2023\2024، وتم تحقيق إيرادات العام الحالى مايقرب من 160 مليون جنيه إلي الآن، وتم الإنتهاء من عدد 17 برنامج، حيث بدأت جامعة حلوان الاهلية بـ 5 برامج خلال العام الجامعى 2022- 2023 من خلال 3 كليات، هذا العام الدراسى طرحت الجامعة 17 برنامج خلال العام الجامعى 2023-2024، من خلال 8 كليات وهى كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، كلية الفنون والفنون التطبيقية، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كلية طب الاسنان، كلية العلاج الطبيعى، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.