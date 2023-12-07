نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بمنطقتى الحفرية والمتربة بأوسيم

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيًا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحى الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحى بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة بتكثيف الأعمال وإنجازها خلال وقت قصير بهدف استكمال الصرف الصحى بمنطقة الحفرية وإتاحة الخدمة لأهالى المنطقة.

وتفقد النائب مشروع الصرف الصحى بمنطقة المتربة لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب تنفيذ المشروع وازالة أى معوقات تعترض مشروع الصرف الصحى، مشددًا بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023 بمدينة أوسيم، حيث تابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك لـ9 مناطق بمدينة أوسيم (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثه - درب الشاهد - درب عاصى - السوق - درب النافذ - درب بطيخ - سيدى عمر).

وشدد نائب محافظ الجيزة على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطى رئيس مركز أوسيم ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.