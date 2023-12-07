ضياء رشوان: 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 شخصا يتابعون الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سترد فورا على أية أسئلة عبر قنوات الاتصال التى أبلغتها الهيئة لكل المراسلين بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012