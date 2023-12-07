شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 شخصا يتابعون الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات سترد فورا على أية أسئلة عبر قنوات الاتصال التى أبلغتها الهيئة لكل المراسلين بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
وأضاف الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 متابعا للانتخابات.
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