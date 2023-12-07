شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدنى يمثلها 22540 متابعا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجبل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدنى المصرى يمثلها 22540 متابعا للانتخابات حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وأضاف تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع لاستقبال كل الاستفسارات من مراسلى مختلف وسائل الإعلام الأجنبية.