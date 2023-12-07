”الخليج 365” ينفرد بأول حوار مع رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - ينفرد ”الخليج 365” بعد قليل، بأول حوار صحفى وتليفزيونى مع كوفى كانكام رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 ، ورئيس ائتلاف نزاهة الدولى ومجموعة المنظمات غير الحكومة الكبرى في إفريقيا.



رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

يتحدث كوفى في الحوار عن تفاصيل الائتلاف وتشكيله لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، وتقييمهم للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ، وعن أبرز المعايير الدولية التي سيعتمد عليها الائتلاف لتقييم العملية الانتخابية.



رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

يذكر أن ائتلاف نزاهة الدولى تشكل لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هم: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر". ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.

وتوافق الائتلاف على قيام المنظمات المصرية بمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلة فتح باب التسجيل والترشح وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية من خلال غُرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، فيما يقوم الشركاء الدوليون بمتابعة تصويت المصريين فى الخارج فى 34 دولة تمثل جنسيات فريق المتابعين الأجانب الذى يتكون من 54 متابعًا أجنبيًا، ثم استكمال المتابعة داخل مصر من خلال خطة متابعة ميدانية تشمل زيارة 2400 لجنة انتخابية فرعية، تمثل حوالى 24% من إجمالى عدد اللجان على مستوى الجمهورية.