شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نؤكد على استمرار دعمنا لأخوتنا الفلسطينيين الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن حزب مستقبل وطن حرص خلال الأيام الماضية على أن يتواجد في مؤتمر المجالس والعائلات لمصرية، وأبناء الصعيد يتميزون بكل معانى الرجولة والإخلاص والوطنية ونعبر لهم عن سعادتنا أننا نتواجد معهم اليوم في المؤتمر.

وأضاف خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، نقلتها قناة إكسترا لايف، :"نؤكد في كل نسخة من نسخ المؤتمرات التي تمت بتنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية على استمرار دعمنا وتأييدنا لأخواتنا الأبطال من الشعب الفلسطيني ذلك الشعب البطل المؤمن بقضيته والمدافع عن أرضه تلك الأرض التي حولها كيان صهيونى مغتصب لساحة قتال ضد المدنيين تمارس فيه كل أشكال الحرب وكافة الممارسات التي لا تتوافق مع أي أعراف أو مواثيق إنسانية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الذي يمثل فخر وعزة لكل مصري في دعم القضية الفلسطينية".