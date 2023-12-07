ضياء رشوان: الإعلام كان على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الإعلام كان على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 14 منظمة وجمعية أجنبية يمثلها 220 متابعا للانتخابات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية

وأوضح الدكتور ضياء رشوان، أن الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية جاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

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