25 جيجا مجانًا.. خبير أمن معلومات يحذر من رسائل مفخخة على السوشيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلومات، من انتشار رسائل مفخخة على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح طارق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون"، من تداول رسالة "مفبركة"، مفادها: "بالتعاون مع شبكات الاتصالات قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة سخية قدرها 25 جيجا مجانا صالحة لمدة 15 يوم لجميع المواطنين بهدف تيسير الوصول لمستجدات الحملة الانتخابية".

وشدد خبير أمن المعلومات، على أن تلك الرسالة مفخخة وتحوي مجموعة من اللينكات بمجرد الضغط عليها يستطيع ناشرها تحديد مكانك الجغرافي أو فتح الكاميرا الخاصة بهاتفك، بالإضافة إلى اختراق البيانات الشخصية في حسابك.

وأكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلومات، أن فيسبوك تمثل أكبر منصة تتجسس على الإنترنت، محذرًا من تداول معلومات حساسة أو صور شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة وفيسبوك بصفة خاصة.