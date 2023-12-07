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استمارة الشهادة الاعدادية.. ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد -  

- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد.

 

- كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة( عنوان - تليفون - وظيفة الأب ......).

 

- كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية او الاستمارة (رقم الطالب).

 

- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة ( سكانر ) والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة .

 

- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة لأن عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري.

 

- في حالة وجود بيان غير واضح للطالبة او لطلب الكود التوجه للمدرسة والتواصل مع  شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي .

 

- دفع مصروفات الاستمارة 158 جنيه بالبريد بالرقم القومي خلال هذا الأسبوع.

 

- الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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