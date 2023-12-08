شكرا لقرائتكم خبر عن غلق حارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر إلى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (1) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر، وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/12/8 وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أعمالا خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه المذكور.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.