شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن اليوم مع سبيكا ألمع نجوم برج العذراء فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية، اليوم الجمعة وغدا السبت، اقتران القمر وسبيكا، حيث يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء).

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ2:50 صباحا تقريبا إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ومن الجدير بالذكر أن نجم Spica هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بحوالى 260 سنة ضوئية.