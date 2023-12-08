خبير قانونى يوضح محظورات وعقوبة خرق الصمت الانتخابى

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن الصمت الانتخابي يبدأ قبل التصويت بـ48 ساعة وهو اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، مشيرا إلى أنه إعطاء فرصة لكل الناخبين حتى يفكر ويتدبر في اختيار أي مرشح من المرشحين الأربعة، وحتى يراجع ما هو البرنامج الرئاسي لكل مرشح، وأي مرشح يستطيع أن يسير دفة الأمور في المرحلة القادمة وفق برنامجها الانتخابي.

وعن الممنوع في الصمت الانتخابي، أوضح "خضر" في تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا مجال لانعقاد مؤتمرات أو أي ظهور لمرشح في برنامج أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها خلال فترة الـ 48 ساعة للصمت.

وقال إنه في حال حدوث ذلك فإنه يعد خرقا لمحظورات الصمت الانتخابي، وعقوبته طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية أنه يمكن أن يصل الأمر للمرشح الذي يضرب بعرض الحائط بالصمت الانتخابي، تعرضه بتوجه الهيئة الوطنية للانتخابات للمحكمة الإدارية العليا، بطلب شطبه من الترشح وعدم استكمال مسيرة الانتخابات.تجدر الإشارة إلى أنه تجرى الاستعدادات لبدء عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والتي يسبقها الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.