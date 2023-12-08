شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نعمل من أجل العودة إلى الهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره البريطاني، إنه على إسرائيل بذل كل الجهود لزيادة المساعدات لقطاع غزة، ونعمل من أجل العودة إلى الهدنة في غزة.

وأضاف أنه على إسرائيل العمل على حماية المدنيين، أمريكا كانت واضحة ورغم أن حماس ما زالت تستخدم المدنيين كدروع بشرية إلا أننا أكدنا على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وما زلنا ندرس كل السبل التي تؤدى إلى إطلاق سراح الرهائن، وحماس مسئولة عن عدم إطلاق سراحهم وانتهاء الهدنة، وعلى حماس أن تسمح للصليب الأحمر بزيارة الرهائن والتأكد من أنهم يتلقون معاملة جيدة.

وأكد أن أمريكا اتخذت بعض الإجراءات منها منع دخول المتطرفين، ونحن نركز كل يوم وعلينا أن نفكر ونعمل عما يأتى في اليوم التالى، وغدا سنستقبل زملاء من منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية، وسنتكلم عن مقاربتنا، وتكلمنا عن موقفنا من الصين.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.